«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул зону вылета
«Амкар» дома взял верх над «СКА-Хабаровск» (3:0) в 11-м туре чемпионата России.
У хозяев поля отличились Януш Гол (38-я минута), Дарко Бодул (84-я) и Павел Комолов (90-я).
Пермяки покинули зону вылета и с 11 очками занимают 11-е место. Дальневосточники с 8 баллами - на 15-й строчке.
В следующем туре «Амкар» 30 сентября сыграет на выезде с «Рубином», а «СКА-Хабаровск» в тот же день примет «Ростов».
Матч
Амкар - СКА-Хабаровск - 3:0 (1:0)
Голы
Гол 38 (1:0). Бодул 84 (2:0). Комолов 90 (3:0).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Конде, Занев, Зайцев, Милькович, S. Prokofjev (Бодул, 81), Баланович (Рязанцев, 61), Комолов, Гол (Гащенков, 71)
СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Пуцко, Эдиев, Димидко, Габулов, Дедечко, Савичев, Карасёв, Маркович (Казанков, 65), Корян
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
25 сентября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция