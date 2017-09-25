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«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул зону вылета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Амкар» дома взял верх над «СКА-Хабаровск» (3:0) в 11-м туре чемпионата России.

У хозяев поля отличились Януш Гол (38-я минута), Дарко Бодул (84-я) и Павел Комолов (90-я).

Пермяки покинули зону вылета и с 11 очками занимают 11-е место. Дальневосточники с 8 баллами - на 15-й строчке.

В следующем туре «Амкар» 30 сентября сыграет на выезде с «Рубином», а «СКА-Хабаровск» в тот же день примет «Ростов».

Матч

Амкар - СКА-Хабаровск - 3:0 (1:0)

Голы

Гол 38 (1:0). Бодул 84 (2:0). Комолов 90 (3:0).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Конде, Занев, Зайцев, Милькович, S. Prokofjev (Бодул, 81), Баланович (Рязанцев, 61), Комолов, Гол (Гащенков, 71)

СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Пуцко, Эдиев, Димидко, Габулов, Дедечко, Савичев, Карасёв, Маркович (Казанков, 65), Корян

Предупреждения:

Занев, 90 - Эдиев, 68

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

25 сентября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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