Жоржиньо: Думаю, «Наполи» прибавил в психологии

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

- Лучший способ добиваться побед - это играть мощно и получать от этого удовольствие. Думаю, мы становимся лучше, так как двумя годами ранее мы вряд ли смогли бы одержать победу в столь напряженной встрече, как в выходные со СПАЛом. Думаю, мы прибавили в психологии. Стали убедительнее смотреться на выезде, даже если не играем так как хотели бы. Конечно, завтра мы бы хотели устроить представление для болельщиков на стадионе, но все же главное - это добиться победы, - приводит слова Жоржиньо официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе и начнется в 21:45 по московскому времени.