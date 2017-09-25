Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 2Болгария
Футбол  Амкар3 : 0СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард0 : 1Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жоржиньо: Думаю, «Наполи» прибавил в психологии

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

- Лучший способ добиваться побед - это играть мощно и получать от этого удовольствие. Думаю, мы становимся лучше, так как двумя годами ранее мы вряд ли смогли бы одержать победу в столь напряженной встрече, как в выходные со СПАЛом. Думаю, мы прибавили в психологии. Стали убедительнее смотреться на выезде, даже если не играем так как хотели бы. Конечно, завтра мы бы хотели устроить представление для болельщиков на стадионе, но все же главное - это добиться победы, - приводит слова Жоржиньо официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе и начнется в 21:45 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.Маурицио Сарри: Ожидаю, что «Фейеноорд» доставит нам завтра неприятностиГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда».Аарон Оланаре: Я не боюсь защитников «МЮ»Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где армейцы примут на своем поле «Манчестер Юнайтед» заявил, что не считает английский клуб особенным.Хосеп Гвардиола: Мне всегда было трудно противостоять «Шахтеру»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в групповом этапе Лиги чемпионов.Хосеп Гвардиола: Теперь у «Манчестер Сити» пять нападающих, которым я доверяюГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем своей команды Габриэле Жезусе.
Футбол
«Ахмат» – «Рубин». Стартовые составы
Футбол
Кайл Уокер: Серьезная конкуренция в «Манчестер Сити» мотивирует всех
Хоккей
Московское «Динамо» вышло на второе место в Западной конференции, обыграв «Авангард»
Хоккей
«Локомотив» в овертайме уступил «Сибири»
все новости
Фейеноорд
Фейеноордкалендарьстатистика
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Жоржиньо
Жоржиньовсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости