Александр Касперович: Логинову не стали делать МРТ после травмы

Старший тренер резерва сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил, что биатлонисту Александру Логинову не сделали запланированное МРТ, связанное с травмой колена.

«В общем МРТ мы не делали. У него растяжение и все. Сроки восстановления – максимум 10 дней. К тренировкам приступит на следующем тренировочном мероприятии», - поделился Касперович «Р-Спорту».

Напомним, что трехкратный чемпион Европы Логинов во время индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону 21 сентября получил травму.