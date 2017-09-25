Кариус займет место в воротах «Ливерпуля» в матче со «Спартаком»
Источник: ФК «Ливерпуль»Комментарии
Немецкий голкипер Лорис Кариус будет защищать ворота «Ливерпуля» в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком», сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
«Да, Лорис выйдет в стартовом составе», - сказал специалист в интервью официальному сайту английского клуба по пути в Москву.
Напомним, что Кариус защищал ворота «Ливерпуля» и в первой встрече группового турнира с «Севильей» (2:2).
В играх английской премьер-лиги пост номер один Клопп доверяет Симону Миньоле.
Матч «Спартак» - «Ливерпуль» начнется во вторник в 21:45 мск.
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция
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