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Кариус займет место в воротах «Ливерпуля» в матче со «Спартаком»

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Немецкий голкипер Лорис Кариус будет защищать ворота «Ливерпуля» в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком», сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Да, Лорис выйдет в стартовом составе», - сказал специалист в интервью официальному сайту английского клуба по пути в Москву.

Напомним, что Кариус защищал ворота «Ливерпуля» и в первой встрече группового турнира с «Севильей» (2:2).

В играх английской премьер-лиги пост номер один Клопп доверяет Симону Миньоле.

Матч «Спартак» - «Ливерпуль» начнется во вторник в 21:45 мск.

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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