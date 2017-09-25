Эдуарда Бериццо: «Севилья» обязана побеждать «Марибор»

Главный тренер испанской «Севильи» Эдуарда Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора».

- Мы здорово сыграли в Англии (в первом туре) и заработали очко в матче с «Ливерпулем», а сейчас обязаны побеждать. Впрочем, с таким настроем мы подходим к каждой встрече. Думаю, «Марибор» будет играть по четкой схеме 4-4-2, где форварды будут меняться местами и быстро маневрировать. У «Марибора» сильные исполнители в полузащите, которые хороши в атакующих действиях и насыщают центр поля, - передает слова Бериццо официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севильи и начнется в 21:45 по московскому времени.