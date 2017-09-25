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«ПСЖ» вынужден продать шесть игроков из-за угрозы исключения из ЛЧ

Источник:  ASКомментарии

Французский клуб «ПСЖ» вынужден продать шесть футболистов для того, чтобы избежать санкций со стороны УЕФА из-за нарушения правил финансового fair play.

По информации AS, французский клуб должен выставить на продажу защитника и капитана Тиаго Силву, полузащитников Юлиана Дракслера, Хатема Бен-Арфу и Хавьера Пасторе, а также нападающих Анхеля Ди Марию и Лукаса Моуру.

Президент УЕФА Александр Чеферин ранее заявлял, что если будет доказан факт нарушения «ПСЖ» правил финансового fair play, то он будет обязан исключить клуб из еврокубков.

Напомним, что «ПСЖ» уже расстались с Блезом Матюди и Сержем Орье.

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