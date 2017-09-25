Мирон Маркевич: Скорость должна стать главным союзником «Шахтера» в матче с «Манчестер Сити»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от гостевой встречи «Шахтера» с «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет во вторник.

- Прежде всего я бы пожелал украинской команде удачи. А вообще главным союзником горняков должна стать скорость. В открытый футбол оранжево-черным тягаться с подопечными Пепа Гвардиолы будет сложно, а вот качественно сыграть на контратаках, думаю, «Шахтеру» вполне по силам. Скоростные и, главное, техничные исполнители у него есть, - сказал Маркевич.