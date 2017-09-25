Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 2Болгария
Футбол  Амкар3 : 0СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА1 : 1Слован
Хоккей  Авангард0 : 1Динамо Москва
Футбол  Ахмат0 : 0Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Серхио Эскудеро: Надо отнестись к «Марибору» с максимальным вниманием

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора».

- Мы уже хорошо знаем «Марибор». Это самый титулованный клуб в своей стране. Скорее всего, он позволит нам больше владеть мячом, будет стараться его перехватывать и проводить контратаки. Надо отнестись к этому сопернику с максимальным вниманием, но играть при этом с первых минут на победу, - передает слова Эскудеро официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севильи и начнется в 21:45 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.Лорис Кариус: Мы ждем сложной игры со «Спартаком», это Лига чемпионовГолкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».Роман Зобнин: Надеюсь, «Спартак» добьется победыПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил надежду в победе своей команды в матче против «Ливерпуля» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.Юрген Клопп: Промес – не единственный сильный игрок «Спартака»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед встречей с московским «Спартаком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов поделился ожиданиями от матча.Мирон Маркевич: Скорость должна стать главным союзником «Шахтера» в матче с «Манчестер Сити»Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился ожиданями от гостевой встречи «Шахтера» с «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Хоккей
СКА обыграл «Барыс» и продолжил рекордную победную серию
Футбол
Маурицио Сарри: Ожидаю, что «Фейеноорд» доставит нам завтра неприятности
Олимпиада
Украина поддержала заявление отстранить сборную России от ОИ-2018
Футбол
Аарон Оланаре: Я не боюсь защитников «МЮ»
все новости
Марибор
Мариборкалендарьстатистика
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Серхио Эскудеро
Серхио Эскудеровсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости