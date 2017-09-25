Серхио Эскудеро: Надо отнестись к «Марибору» с максимальным вниманием

Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора».

- Мы уже хорошо знаем «Марибор». Это самый титулованный клуб в своей стране. Скорее всего, он позволит нам больше владеть мячом, будет стараться его перехватывать и проводить контратаки. Надо отнестись к этому сопернику с максимальным вниманием, но играть при этом с первых минут на победу, - передает слова Эскудеро официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севильи и начнется в 21:45 по московскому времени.