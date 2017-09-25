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Юрген Клопп: Промес – не единственный сильный игрок «Спартака»

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед встречей с московским «Спартаком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов поделился ожиданиями от матча.

«Спартак» - очень сильная и опытная команда. Они были успешны в прошлом сезоне. Промес обладает хорошей скоростью, имеет отличный дриблинг, но это не единственный сильный игрок «Спартака». Мы должны действовать лучше в обороне», - поделился Клопп с Liverpool Echo.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ливерпуль» состоится 26 сентября на стадионе «Открытие Арена».

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