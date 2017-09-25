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Давыдов и Роша вернулись в общую группу «Спартака» перед матчем с «Ливерпулем»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник Педро Роша и форвард Денис Давыдов занимались в общей группе «Спартака» во время тренировки перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает официальный сайт клуба.

«Спартак» провел обязательную тренировку на своей базе в Тарасовке. Игроки появились на поле в 17:00, после получасового теоретического занятия.

Вместе с основой работали игроки «Спартака-2»: Константин Щербаков, Артем Самсонов, Зелимхан Бакаев и Сильванус Нимели.

Защитник Дмитрий Комбаров тренировался по индивидуальной программе и выполнял беговую работу.

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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