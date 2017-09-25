Роман Зобнин: Надеюсь, «Спартак» добьется победы
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил надежду в победе своей команды в матче против «Ливерпуля» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ливерпуль – сильная команда. Кто победит? Думаю, «Спартак» победит. Надеюсь «Спартак» добьется положительного результата», - цитирует Зобнина Спорт FM.
Красно-белые 26 сентября примут на своем поле «Ливерпуль». Матч состоится в 21:45 по московскому времени. Первая игра группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» - «Спартак» завершилась вничью 1:1.
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