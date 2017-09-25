Роман Зобнин: Надеюсь, «Спартак» добьется победы

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Юрген Клопп: Промес – не единственный сильный игрок «Спартака» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед встречей с московским «Спартаком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов поделился ожиданиями от матча.

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