Лорис Кариус: Мы ждем сложной игры со «Спартаком», это Лига чемпионов

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

- Мы ждем сложной игры со «Спартаком», это Лига чемпионов. Многие из нас никогда не были в Москве, готовились к непростому матчу. Мы работаем над своей защитой, анализируем свою игру и стараемся постоянно делать выводы. Это хороший шанс для меня показать себя, получить бесценный опыт, чтобы расти в профессиональном плане, - передает слова Кариуса «Р-Спорт».

Добавим, что встреча состоится во вторник, 26 сентября, на поле стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.