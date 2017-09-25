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Власти Петербурга выделят на проведение в городе ЧМ-2018 2,5 миллиарда рублей

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал о расходах на проведение в городе чемпионата мира по футболу в 2018 году.

- Там, где речь идет о чемпионате мира по футболу, все достаточно прямо указано в проекте закона. В целом порядка 4,5 миллиарда рублей выделено в этом году на эти цели, 2,5 миллиарда рублей будет выделено в следующем году. Это, прежде всего, работа, связанная с окончанием строительства метро, это программа по сопровождению организации чемпионата мира, то есть, конечно, надо организовать волонтеров, необходимо украсить город, необходимо организовать транспортное обслуживание стадиона и так далее. Ну и достаточно крупная сумма выделяется на строительство временных сооружений вокруг стадиона и их последующий демонтаж. Порядка 600 миллионов рублей будет выделено на эти цели, - цитирует Корабельникова РИА «Новости».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Петербург примет семь матчей турнира: четыре игры группового этапа, по одной встрече 1/8 и 1/2 финала, а также матч за третье место. Игры пройдут на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Рядом с ареной к апрелю 2018-го планируется завершить строительство станции метро «Новокрестовская».

Стадион «Санкт-Петербург» принял первый официальный матч в апреле 2017 года, тогда «Зенит» обыграл «Урал» (2:0). Летом на арене прошли четыре матча Кубка конфедераций, в том числе и финал между сборным Чили и Германии (0:1). 

Ранее сообщалось, что власти города выделят 400 миллионов рублей для разбора и переноса медиацентра, расположенного на месте, куда должно выкатываться поле стадиона.

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