Выбор Черчесова, подъем «Амкара» и спурт «Динамо». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.
Объявлен список футболистов, которые в составе сборной России будут готовиться к товарищеским матчам с Ираном и Южной Кореей.
«Амкар» крупно обыграл «СКА-Хабаровск» и покинул зону вылета.
У «Вильярреала» сменился главный тренер.
Лорис Кариус будет защищать ворота «Ливерпуля» в матче со «Спартаком».
Московское «Динамо», одержав победу над «Авангардом», поднялось на второе место в Западной конференции КХЛ.
СКА одолел «Барыс» и продолжил рекордную победную серию.
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