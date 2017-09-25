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Выбор Черчесова, подъем «Амкара» и спурт «Динамо». Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.

Объявлен список футболистов, которые в составе сборной России будут готовиться к товарищеским матчам с Ираном и Южной Кореей.

«Амкар» крупно обыграл «СКА-Хабаровск» и покинул зону вылета.

У «Вильярреала» сменился главный тренер.

Лорис Кариус будет защищать ворота «Ливерпуля» в матче со «Спартаком».

Московское «Динамо», одержав победу над «Авангардом», поднялось на второе место в Западной конференции КХЛ.

СКА одолел «Барыс» и продолжил рекордную победную серию.

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