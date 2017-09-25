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Олег Знарок: Хорошо, что в матче с «Барысом» сделали результат практически за два периода

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

- Хорошая была игра, тяжелая для нас. Хорошо, что сделали результат практически за два периода. Соперник нас даже перебросал, а так, конечно, доволен победой. Двигаемся дальше, спасибо.

- После крупной победы над «Югрой» сложно ли было настраивать команду на матч с «Барысом»?
- Здесь не в этом дело, настраивать на каждую игру тяжело, а не только на «Барыс».

- Вернулся в строй Ярно Коскиранта, как он вам в игре? Когда увидим Егора Яковлева?
- Егор еще не тренируется, а Коскиранта сегодня отыграл неплохо, был готов, - приводит слова Знарка официальный сайт «Барыса».

Ярно Коскиранта в матче против «Барыса» сыграл впервые с 6 сентября, когда армейцы победили рижское «Динамо» (3:1). Егор Яковлев 10 сентября был помещен в список травмированных на срок до 7 октября. 

Напомним, благодаря победе в Астане СКА продлил свою рекордную беспроигрышную серию на старте сезона до 15 матчей. Две шайбы в ворота «Барыса» забросил Сергей Калинин, еще по голу забили Патрик Херсли и Александр Барабанов. У проигравших автором единственной заброшенной шайбы стал Кирилл Полохов.

Армейцы, набрав 42 очка, остаются лидерами Западной конференции и сводной таблицы КХЛ. «Барыс» идет седьмым в Восточной конференции, имея в активе 22 очка после 13 игр. 27 сентября СКА встретится в Новосибирске с «Сибирью», а «Барыс» сыграет дома против «Локомотива». 

Этот СКА не остановит никто. Илья Ковальчук с партнерами победили «Барыс»

Матч

Барыс - СКА - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы:

Калинин (Ковальчук, Войнов), 0:58 (0:1). Калинин (Широков), 5:12 (0:2). Херсли (Хафизуллин, Широков), 22:32 (0:3). Барабанов (Ковальчук), 37:32 (0:4). Полохов (Сагадеев, A. Likhotnikov), 41:13 (1:4).

Место и дата

25 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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Олег Знарок: Хорошо, что в матче с «Барысом» сделали результат практически за два периода
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