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Александр Бубнов: У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате России.

- Все идет к тому, что «Зенит» досрочно оформит чемпионство. Уже дает результаты работа Манчини.

У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство. То, как прогрессирует команда и по имеющимся ресурсам, то не вижу, кто их может догнать, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Добавим, что после 11-ти туров чемпионата «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ , опережая идущего вторым «Локомотив» на четыре очка.

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