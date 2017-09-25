Александр Бубнов: У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате России.

- Все идет к тому, что «Зенит» досрочно оформит чемпионство. Уже дает результаты работа Манчини.

У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство. То, как прогрессирует команда и по имеющимся ресурсам, то не вижу, кто их может догнать, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Добавим, что после 11-ти туров чемпионата «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ , опережая идущего вторым «Локомотив» на четыре очка.

