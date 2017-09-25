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Дмитрий Комбаров: Слышишь гимн Лиги чемпионов – и дух захватывает

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» признался, что скучал по атмосфере турнира.

– Слышишь гимн лиги – и дух захватывает, – приводит слова Комбарова официальный сайт «Спартака». – Вот недавно, когда играли с «Марибором», вновь это ощутил. Атмосфера совсем другая. Конечно, на нашем стадионе играть всегда хорошо: у нас постоянно аншлаги, в том числе на матчах чемпионата России. Но все же, когда выступаешь против европейской команды в Лиге чемпионов, чувства совсем другие. Непередаваемые. Жду встречи с «Ливерпулем» в Москве.

– Выход из группы – задача выполнимая?
– Да. Про «Ливерпуль» мы уже говорили. Что касается других соперников, то будет тоже интересно. С «Марибором» сыграем дома. Нам должны помочь родные стены. Плюс и то, что мы уже встречались с этой командой, у нас есть представления о ней, основанные на личном опыте. Знаем, чего ждать от словенцев. А игру «Севильи» будем разбирать по записям, смотреть матчи. Испанцы играют в быстрый футбол, используют дриблинг, много коротких передач, стеночек. Нас ждут увлекательные матчи.

Напомним, после первого тура у всех четырех команд группы E по одному набранному очку.

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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