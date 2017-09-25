Александр Бубнов: «Ливерпуль» парочку как минимум должен забить «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».

- «У «Ливерпуля» не все хорошо в защите? У «Анжи» тоже в обороне не все хорошо, но мы видели, чем все закончилось. Да и оборона англичан будет понадежнее, чем у «Спартака». У Клоппа команды играют в агрессивный футбол. Мне кажется, что «Спартак» не устоит. Да и состав у них не будет оптимальным. Думаю, «Ливерпуль» парочку как минимум должен забить, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Добавим, что встреча состоится во вторник, 26 сентября, на поле стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.