Лорис Кариус: Из русских вратарей знаю Акинфеева

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус рассказал о любимых российских вратарях.

- Россия — родина великих вратарей. Яшин, Дасаев. Вы когда-нибудь анализировали их игру?

- Разумеется, я знаю этих вратарей. Но из нынешних российских голкиперов я лучше всего знаком с игрой Игоря Акинфеева. Он уже много лет играет на очень хорошем уровне, поэтому что-то я почерпнул, глядя на него. Но, в целом, я стараюсь вырабатывать свой стиль, а не быть на кого-то похожим, - сказал Кариус.