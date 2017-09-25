Евгений Корешков: Может, долго вкатывались в матч против СКА. Пока фамилии прочитали, уже и период закончился

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

- Классный матч, думаю, болельщикам он понравился. Обилие голевых моментов на самом деле было, но здесь, как обычно, вступает в силу закон, когда одна команда забивает, использует моменты, то у другой этого сделать не получается. У нас сегодня было обилие голевых моментов, которые мы не использовали. По игре к ребятам нет претензий, старались, бились до конца, готовимся к следующему матчу.

- Почему получились такие разные периоды? Почему не удалось сыграть в первом так, как сыграли во втором и третьем?

- Может быть, долго вкатывались. Пока фамилии прочитали, там уже и период закончился, а дальше игра шла примерно на равных.

- Был хороший матч, но очень хромает реализация, работа ведется в этом направлении?

- Она будет вестись постоянно, и в этом сезоне, и в следующем. Наверное, вы заметили, мы почти всегда говорим, что у нас полкоманды пришли из чемпионата Казахстана и ВХЛ. Поэтому нужно терпение, и в скором времени они будут забивать.

- Когда в составе появятся Даррен Диц и Дмитрий Шевченко?

- Шевченко уже тренируется, а по Дицу ждем официального заключения от врачей, - приводит слова Корешкова официальный сайт «Барыса».

Напомним, благодаря победе в Астане СКА продлил свою рекордную беспроигрышную серию на старте сезона до 15 матчей. Две шайбы в ворота «Барыса» забросил Сергей Калинин, еще по голу забили Патрик Херсли и Александр Барабанов. У проигравших автором единственной заброшенной шайбы стал Кирилл Полохов.

Армейцы, набрав 42 очка, остаются лидерами Западной конференции и сводной таблицы КХЛ. «Барыс» идет седьмым в Восточной конференции, имея в активе 22 очка после 13 игр. 27 сентября СКА встретится в Новосибирске с «Сибирью», а «Барыс» сыграет дома против «Локомотива».

Этот СКА не остановит никто. Илья Ковальчук с партнерами победили «Барыс»