Юрген Клопп: Промес – очень хороший игрок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном переходе лидера «Спартака» Куинси Промеса.

- Летом было очень много слухов о том, что лидер «Спартака» Куинси Промес может оказаться в «Ливерпуле». Как вы можете это прокомментировать? Вы действительно хотели видеть его в своей команде?

- Он очень хороший игрок, больше мне нечего добавить. В мире много сильных игроков и слухов тоже много. Сейчас не то время и не то место, чтобы обсуждать этот вопрос, - сказал Клопп.