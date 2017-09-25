Юрген Клопп: Промес – очень хороший игрок
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном переходе лидера «Спартака» Куинси Промеса.
- Летом было очень много слухов о том, что лидер «Спартака» Куинси Промес может оказаться в «Ливерпуле». Как вы можете это прокомментировать? Вы действительно хотели видеть его в своей команде?
- Он очень хороший игрок, больше мне нечего добавить. В мире много сильных игроков и слухов тоже много. Сейчас не то время и не то место, чтобы обсуждать этот вопрос, - сказал Клопп.
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция
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