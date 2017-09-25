Паулу Фонсека: Ожидаем, что игра с «Манчестер Сити» будет максимальной сложности

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Мы понимаем, насколько сложная будет эта игра. Мы встретимся с одной из лучших команд в мире, командой, которая лучше всех играет в атаке. За 6 игр они забили 26 мячей, а пропустили только 2. Они отлично показывают себя в последних матчах. Мы прекрасно понимаем все сильные стороны команды: не только игроков, но и тренера. Поэтому ожидаем игру максимальной сложности. За этот короткий срок мы постарались подготовить команду к «Ман Сити», изучить их сильные и слабые стороны. Поэтому надеюсь, мы будем готовы к завтрашнему матчу, - сказал специалист.