Юрген Клопп: К «Спартаку» готовились как обычно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на предматчевой пресс-конфереции прокомментировал подготовку своей команды к игре со «Спартаком».

- Что вы ждете от завтрашней игры?

- Мы понимаем, что матч будет очень сложным, потому что «Спартак» - это опытная команда. Ждем, что игра получится очень напряженной и нам будет сложно победить.

- Как вы готовились к «Спартаку»?

- Мы готовились как обычно, тренировались, отрабатывали комбинации, все в обычном режиме, - сказал Клопп.