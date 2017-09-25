Юрген Клопп: К «Спартаку» готовились как обычно
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на предматчевой пресс-конфереции прокомментировал подготовку своей команды к игре со «Спартаком».
- Что вы ждете от завтрашней игры?
- Мы понимаем, что матч будет очень сложным, потому что «Спартак» - это опытная команда. Ждем, что игра получится очень напряженной и нам будет сложно победить.
- Как вы готовились к «Спартаку»?
- Мы готовились как обычно, тренировались, отрабатывали комбинации, все в обычном режиме, - сказал Клопп.
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически