Сергей Ковалев: Имена тренеров узнаете за пять недель до боя
Источник: Allboxing.ruКомментарии
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев, когда начнет подготовку к бою с 30-летним украинцем Вячеславом Шабранским.
- Хочу всех вас заверить, что с тренерским штабом у меня все в порядке и уже есть договоренность о совместной работе к предстоящему бою. Имя тренеров узнаете за пять недель до боя, а именно тогда я начну боксерский лагерь к 25 ноября. Сейчас я нахожусь с тренером по физподготовке в горном городе Биг Беар на высоте 2100 метров для общей физической подготовки. Все идет по плану. Всем спасибо за поддержку и переживания, - передает слова Ковалева allboxing.ru.
Напомним, бой между спортсменами состоится 25 ноября в США.
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