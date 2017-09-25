Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 2Болгария
Футбол  Амкар3 : 0СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА3 : 2Слован
Хоккей  Авангард0 : 1Динамо Москва
Футбол  Ахмат1 : 0Рубин
Футбол  Арсенал0 : 0Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Ковалев: Имена тренеров узнаете за пять недель до боя

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев, когда начнет подготовку к бою с  30-летним украинцем Вячеславом Шабранским.

- Хочу всех вас заверить, что с тренерским штабом у меня все в порядке и уже есть договоренность о совместной работе к предстоящему бою. Имя тренеров узнаете за пять недель до боя, а именно тогда я начну боксерский лагерь к 25 ноября. Сейчас я нахожусь с тренером по физподготовке в горном городе Биг Беар на высоте 2100 метров для общей физической подготовки. Все идет по плану. Всем спасибо за поддержку и переживания, - передает слова Ковалева allboxing.ru.

Напомним, бой между спортсменами состоится 25 ноября в США.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ковалев: Рад за Уорда, что он завершил карьеруБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился мнением о том, что американский боксер, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд принял решение о завершении карьеры.Мурат Гассиев: Бой в России? Я – за!Мурат Гассиев: Бой в России? Я – за!Российский боксер о поединке с Влодарчиком и многом другом.Сергей Ковалев: Джексон – хороший человек, но для меня он не тренерБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев подтвердил, что больше не будет работать со своим тренером Джоном Дэвидом Джексоном.Сергей Ковалев: Очень разочарован судейством, Головкин выиграл бойРоссийский боксер Сергей Ковалев прокомментировал исход поединка между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес«Советский спорт» представляет реакцию действующих боксеров и экспертов, которые не согласны с решением судей.
Футбол
Лорис Кариус: Из русских вратарей знаю Акинфеева
Футбол
Александр Бубнов: «Ливерпуль» парочку как минимум должен забить «Спартаку»
Футбол
Александр Бубнов: У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство
Хоккей
Олег Знарок: Хорошо, что в матче с «Барысом» сделали результат практически за два периода
все новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости