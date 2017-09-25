Александр Григорян показал средний палец фанатам «Торпедо»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян во втором матче подряд отличился своим поведением.

Наставник желто-черной команды показал средний палец фанатам «Торпедо», которые во втором тайме выкрикивали обидные «заряды» в его адрес».

Напомним, что то же самое Александр Григорян сделал в предыдущей игре своей команды, когда «Арарат» в Кубке России встречался с его бывшим клубом – «СКА-Хабаровск».