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Игорь Колыванов: У «Арарата» есть Павлюченко, который решил исход матча

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» объяснил, как «Арарату» удалось вырвать победу у его команды.

- У «Арарата» есть Павлюченко, который со стандартов решил исход матча. Обидно пропускать со стандартов, когда ты играешь в быстрый, атакующий футбол. Но футбол, наверное, тем и прекрасен, когда ты можешь вести 2:0 и… Во втором дивизионе нечасто такие матчи бывают – отличный антураж. Да и качество игры было на уровне. Взрослеют мои футболситы: молодежь играет воодушевленно, с желанием. За рвение, качество, можно поставить пятерку – за стандарты – двойку.

Напомним, что московское «Торпедо» проиграл столичному «Арарату», ведя в счете 2:0 после первого получаса игры.

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