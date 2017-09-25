Паркер зимой может встретиться с Фуджимото

Новозеландский боксер Джозеф Паркер, успешно защитивший титул чемпиона WBO в супертяжелом весе в бою против британца Хьюи Фьюри, намерен провести добровольную защиту титула в декабре этого года или в начале следующего.

По мнению промоутера Паркера Дэвида Хиггинса, одним из возможных и интересных вариантов является поединок в Японии против местного супертяжеловеса Киотаро Фуджимото. Для японского супертяжеловеса этот бой, если он состоится, будет первым титульным.

Напомним, в активе 25-летнего Паркер 24 победы (18 - нокаутом) и ни одного поражения.