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Паркер зимой может встретиться с Фуджимото

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Новозеландский боксер Джозеф Паркер, успешно защитивший титул чемпиона WBO в супертяжелом весе в бою против британца Хьюи Фьюри, намерен провести добровольную защиту титула в декабре этого года или в начале следующего.

По мнению промоутера Паркера Дэвида Хиггинса, одним из возможных и интересных вариантов является поединок в Японии против местного супертяжеловеса Киотаро Фуджимото. Для японского супертяжеловеса этот бой, если он состоится, будет первым титульным.

Напомним, в активе 25-летнего Паркер 24 победы (18 - нокаутом) и ни одного поражения.

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