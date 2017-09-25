«Ахмат» – «Рубин» (1:0). Автогол Оздоева (видео)

Футболисты «Ахмата» на своем поле переиграли «Рубин» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

«Ахмат» на последних минутах вырвал победу у «Рубина»

«Ахмат» на последних минутах вырвал победу у «Рубина» Футболисты «Ахмата» на своем поле переиграли «Рубин» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

РФПЛ. 11-й тур. «Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск», «Ахмат» победил «Рубин» и другие матчи

РФПЛ. 11-й тур. «Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск», «Ахмат» победил «Рубин» и другие матчи Результаты матчей 11-го тура российской премьер-лиги.