«Ахмат» – «Рубин» (1:0). Автогол Оздоева (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Грозном завершился матч 11-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Рубином».
Победу одержали хозяева, благодаря автоголу Магомеда Оздоева на 86-й минуте встречи.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #АхматРубин 1:0 85' Магомед Оздоев (автогол) @E27A pic.twitter.com/ERiLFkHSO6— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Оздоев 86 (1:0 - автогол).
Состав
Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Лима, Швец, Садаев (Мбенг, 60), Жаба (Митришев, 61), Бериша (Балай, 80)
Рубин: Джанаев, Навас, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Бауэр, Лестьенн (Карадениз, 67), Оздоев, Мвила, Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 76)
Предупреждения:
Мбенг, 88; Городов, 90; Родолфо, 90 - Жемалетдинов, 90
Место и дата
25 сентября 19:30, СК им. Билимханова, Текстовая трансляция
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