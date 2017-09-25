«Ахмат» на последних минутах вырвал победу у «Рубина»
Футболисты «Ахмата» на своем поле переиграли «Рубин» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 85-й минуте в собственные ворота отправил полузащитник казанской команды Магомед Оздоев.
После этой игры «Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», имея в активе 14 очков, занимает девятое место в чемпионате.
В следующем туре «Ахмат» 30 сентября в гостях встретится с «Тосно». В тот же день «Рубин» дома примет «Амкар».
Матч
Голы
Оздоев 86 (1:0 - автогол).
Состав
Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Лима, Швец, Садаев (Мбенг, 60), Жаба (Митришев, 61), Бериша (Балай, 80)
Рубин: Джанаев, Навас, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Бауэр, Лестьенн (Карадениз, 67), Оздоев, Мвила, Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 76)
Предупреждения:
Мбенг, 88; Городов, 90; Родолфо, 90 - Жемалетдинов, 90
Место и дата
25 сентября 19:30, СК им. Билимханова, Текстовая трансляция