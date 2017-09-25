«Ахмат» на последних минутах вырвал победу у «Рубина»

Футболисты «Ахмата» на своем поле переиграли «Рубин» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 85-й минуте в собственные ворота отправил полузащитник казанской команды Магомед Оздоев.

После этой игры «Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», имея в активе 14 очков, занимает девятое место в чемпионате.

В следующем туре «Ахмат» 30 сентября в гостях встретится с «Тосно». В тот же день «Рубин» дома примет «Амкар».