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Илья Ковальчук: Два быстрых гола в ворота «Барыса» придали уверенности

Источник:  Vesti.kzКомментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

- В третьем периоде это так СКА подсел или «Барыс» здорово сыграл?
- Это наша третья игра на выезде. Был счет 4:0 - у нас не было задачи забивать голы, надо было довести игру до победы, что мы и сделали. 

- Болельщики в интернете говорят, что судьи необъективны к соперникам СКА. Как вы относитесь к этому?
- Есть судейский комитет, мы на это внимание не обращаем. Если мы два периода доминируем и играем в зоне атаки, то это естественно, что обороняющаяся команда больше нарушает правила. 

- В чем сегодня «Барыс» был слабее СКА?
- Мы хорошо начали. Об этом и говорили перед игрой. Тренеры нас просили хорошо размяться, мы сегодня без раскатки были. Сделали то, что надо. Забили два быстрых гола, это придало уверенности.

- Чем объяснить такой сумасшедший старт СКА - все выигрываете?  
- Мы к каждой игре готовимся отдельно. Мы не думаем о сериях. Хорошо подготовились, у нас очень сильная команда, - приводит слова Ковальчука Vesti.kz.

Напомним, благодаря победе в Астане СКА продлил свою рекордную беспроигрышную серию на старте сезона до 15 матчей. Две шайбы в ворота «Барыса» забросил Сергей Калинин, еще по голу забили Патрик Херсли и Александр Барабанов. У проигравших автором единственной заброшенной шайбы стал Кирилл Полохов.

Армейцы, набрав 42 очка, остаются лидерами Западной конференции и сводной таблицы КХЛ. «Барыс» идет седьмым в Восточной конференции, имея в активе 22 очка после 13 игр. 27 сентября СКА встретится в Новосибирске с «Сибирью», а «Барыс» сыграет дома против «Локомотива».

Илья Ковальчук в 15 матчах регулярного чемпионата набрал 20 (12+8) очков. С этим показателем нападающий возглавляет список лучших бомбардиров лиги.

Этот СКА не остановит никто. Илья Ковальчук с партнерами победили «Барыс»

Матч

Барыс - СКА - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы:

Калинин (Ковальчук, Войнов), 0:58 (0:1). Калинин (Широков), 5:12 (0:2). Херсли (Хафизуллин, Широков), 22:32 (0:3). Барабанов (Ковальчук), 37:32 (0:4). Полохов (Сагадеев, A. Likhotnikov), 41:13 (1:4).

Место и дата

25 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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