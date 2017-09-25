Александр Григорян: Почему-то я начал сексуально привлекать фанатов соперников

Главный тренер московского «Арарата» рассказал, как удалось переломить ход матча с «Торпедо».

- Я даже не знал, показывать своей команде сильные стороны соперника или нет, потому что «Торпедо» играет очень хорошо. Игорь Колыванов, с которым я не виделся порядка двух лет, проделал отличную работу. Его молодая команда заставила нас, взрослых мужиков, даже повидавших премьер-лигу, бегать и потеть на протяжении всего матча.

После финального свистка было видно, что вы сильно разозлились на болельщиков «Торпедо»?

- Через три дня мне исполнится 51 год. Не знаю, почему я начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Свои родные хабаровчане в прошлом матче кричали «поимеем, поимеем». «Торпедовцы» были более конкретны – сказали, что будут со мной делать. Я же показал им свое к этому отношение. Я готов с ними встретиться в любой момент. Записывайте мой телефон – 8 (919) 05…

Напомним, что «Арарат» выиграл встречу, после получаса игры, проигрывая со счетом 0:2. Два гола забил лучший бомбардир первенства Роман Павлюченко. После игры Александр Григорян показал фанатам соперника средний палец за обидные кричалки в свой адрес.