«Спартак» переиграл «Амур»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» на своей площадке переиграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
Заброшенными шайбами в составе москвичей отметились Дмитрий Юдин, Бен Максвелл, Виктор Комаров и Райан Стоа. У хабаровчан точный бросок на счету Александра Горшкова.
В следующей игре «Спартак» 29 сентября сыграет с «Йокеритом». «Амур» 27 числа на выезде встретится с «Северсталью».
Матч
Спартак - Амур - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Юдин (Лаюнен, Радил), 19:52 (1:0). Максвелл 24:43 (2:0). Горшков (Кондратьев, J. Michal), 31:24 (2:1). Комаров 36:55 (3:1). Стоа (Комаров), 42:37 (4:1).
Место и дата
25 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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