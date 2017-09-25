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«Спартак» переиграл «Амур»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак» на своей площадке переиграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе москвичей отметились Дмитрий Юдин, Бен Максвелл, Виктор Комаров и Райан Стоа. У хабаровчан точный бросок на счету Александра Горшкова.

В следующей игре «Спартак» 29 сентября сыграет с «Йокеритом».  «Амур» 27 числа на выезде встретится с «Северсталью».

Матч

Спартак - Амур - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Юдин (Лаюнен, Радил), 19:52 (1:0). Максвелл 24:43 (2:0). Горшков (Кондратьев, J. Michal), 31:24 (2:1). Комаров 36:55 (3:1). Стоа (Комаров), 42:37 (4:1).

Место и дата

25 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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