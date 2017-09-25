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Виталий Мутко: Экспертиза и специалисты «Зенита» должны выдать решения по полю стадиона «Санкт-Петербург»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко после заседания совета оргкомитета ЧМ-2018 высказался по стадиону «Санкт-Петербург».

- Отдельно мы обсудили Петербург: еще раз поле, какие решения нам принять. Мы договорились, что техническая профессиональная экспертиза вместе со специалистами «Зенита» должна выдать решения - добиваться нам того, чтобы поле в итоге выкатывалось, нужно ли и когда менять еще раз газон. Все специалисты приходят к тому, что в таком закрытом пространстве газон расти не может, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга собираются выделить 400 миллионов рублей для работ по переносу медиацентра, расположенного на территории стадиона на Крестовском острове. Объект находится на месте, куда должно выкатываться поле. Медиацентр был построен к Кубку конфедераций, который проходил в России с 17 июня по 2 июля.

Стадион «Санкт-Петербург» в 2018 году примет семь матчей чемпионата мира. Финальная часть ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

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