Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 2Болгария
Футбол  Амкар3 : 0СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА3 : 2Слован
Хоккей  Авангард0 : 1Динамо Москва
Футбол  Ахмат1 : 0Рубин
Футбол  Арсенал2 : 0Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Курбан Бердыев: Игра с «Ахматом» была до первого гола

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче с «Ахматом» в 11-м туре чемпионата России.

- Очень обидное поражение. Это лишний раз доказывает, что мы пока не научились концентрироваться, играть концовки матча. Допускаем в конце матча ошибки, которые стоят нам очень дорого. Но на это нужно время. И, к сожалению, игра была до первого гола, - цитирует Бердыева сайт клуба.

После этой игры «Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», имея в активе 14 очков, занимает девятое место в чемпионате.

В следующем туре «Ахмат» 30 сентября в гостях встретится с «Тосно». В тот же день «Рубин» дома примет «Амкар».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евсеев, Полоз или Бодул? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛЕвсеев, Полоз или Бодул? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 11-го тура российской премьер-лиги.Оздоев перепутал команды. А «Рубин» терпит третье поражения подрядОздоев перепутал команды. А «Рубин» терпит третье поражения подряд«Рубин» проиграл третий матч подряд в РФПЛ. На этот раз «Ахмату».Доктор Лю: Череда травм в «Cпартаке» – от усталости, виноваты тренерыДоктор Лю: Череда травм в «Cпартаке» – от усталости, виноваты тренерыКитайский доктор Лю Хуншен 13 лет проработал в «Спартаке». В мае его уволили, а с лета в команде – череда травм.«Ахмат» – «Рубин» (1:0). Автогол Оздоева (видео)В Грозном завершился матч 11-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Рубином».«Ахмат» на последних минутах вырвал победу у «Рубина»Футболисты «Ахмата» на своем поле переиграли «Рубин» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.
Футбол
«Ахмат» на последних минутах вырвал победу у «Рубина»
Футбол
Александр Григорян показал средний палец фанатам «Торпедо»
Футбол
Юрген Клопп: Промес – очень хороший игрок
Футбол
Лорис Кариус: Из русских вратарей знаю Акинфеева
все новости
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости