Курбан Бердыев: Игра с «Ахматом» была до первого гола

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче с «Ахматом» в 11-м туре чемпионата России.

- Очень обидное поражение. Это лишний раз доказывает, что мы пока не научились концентрироваться, играть концовки матча. Допускаем в конце матча ошибки, которые стоят нам очень дорого. Но на это нужно время. И, к сожалению, игра была до первого гола, - цитирует Бердыева сайт клуба.

После этой игры «Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», имея в активе 14 очков, занимает девятое место в чемпионате.

В следующем туре «Ахмат» 30 сентября в гостях встретится с «Тосно». В тот же день «Рубин» дома примет «Амкар».