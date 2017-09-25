Илья Ковальчук: «Барыс» – отличный пример многим командам КХЛ, как надо развиваться

Нападающий СКА Илья Ковальчук после победы над «Барысом» (4:1) поделился впечатлениями от поездки в Астану.

- Я хочу выразить огромную благодарность и «Барысу», и Астане. Сюда приятно приезжать. Инфраструктура новая. Еще три года назад здесь мы играли в старом дворце, и команда была менее боеспособной. Сегодня у вас хорошая команда, хорошие болельщики - это отличный пример многим командам КХЛ, как надо развиваться.

- Судя по вашему Instagram в Астане вам понравилось?

- Город очень понравился. Я удивился! С утра проснулся и открыл шторы, у меня такой прекрасный вид! Молодцы, есть к чему стремиться!

- На Матч звезд в Астану приедете?

- Если болельщики проголосуют, то - конечно. В такой город приятно приезжать, - приводит слова Ковальчука Vesti.kz.

Неделя звезд хоккея пройдет в столице Казахстана c 10 по 14 января 2018 года.

Напомним, благодаря победе в Астане СКА продлил свою рекордную беспроигрышную серию на старте сезона до 15 матчей. Две шайбы в ворота «Барыса» забросил Сергей Калинин, еще по голу забили Патрик Херсли и Александр Барабанов. У проигравших автором единственной заброшенной шайбы стал Кирилл Полохов.

Армейцы, набрав 42 очка, остаются лидерами Западной конференции и сводной таблицы КХЛ. «Барыс» идет седьмым в Восточной конференции, имея в активе 22 очка после 13 игр. 27 сентября СКА встретится в Новосибирске с «Сибирью», а «Барыс» сыграет дома против «Локомотива».

Этот СКА не остановит никто. Илья Ковальчук с партнерами победили «Барыс»