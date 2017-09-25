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Зинедин Зидан: Надеюсь, наши нападающие смогут забить «Боруссии»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

- Мы с нетерпением ждем матча на прекрасной арене. Тут чувствуется дух Лиги чемпионов. Везде тяжело играть, но здесь мы вообще ни разу не побеждали. Для нас это своего рода вызов.

Надеюсь, наши нападающие смогут забить. Главное - создавать моменты. Вот это по-настоящему трудно. В последнее время у нас с этим проблемы, но я верю в ребят. Каждые три дня нужно показывать желание побеждать. Не всегда получается так, как этого хочется, - передает слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 21:45 по московскому времени.

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