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Петер Бос: Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой «Реала»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

- Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой «Реала». У них много техничных футболистов. Они показывают зрелищный атакующий футбол. Это своеобразная фишка Зидан, - передает слова Боса официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 21:45 по московскому времени.

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