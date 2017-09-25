Марио Гетце: Матчи с «Реалом» всегда получались что надо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

- Матчи с «Реалом» всегда получались что надо. В Лиге чемпионов никому ничего не гарантировано. «Реал» выиграл две Лиги чемпионов подряд, и мы, конечно, относимся к мадридцам с большим уважением. Однако мы набрали отличную форму и верим в собственные силы, - передает слова Гетце официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 21:45 по московскому времени.