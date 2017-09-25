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Найджел Доус: Смогли вернуться после провального начала, но этого было недостаточно для победы над СКА

Источник:  Vesti.kzКомментарии

Нападающий «Барыса» Найджел Доус поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

- Мы проиграли. Это плохо. Это все.

- В чем СКА был сильнее?
- Во всем. Поэтому эта команда и лидирует в чемпионате. У них четыре отличных звена, они отлично играют в большинстве. Мы старались использовать свои шансы, смогли вернуться в игру после провального начала, но этого было недостаточно для победы. 

- Тренер заменил Карлссона. Согласитесь, что в первых двух шайбах его вина?
- Лучше спросить об этом тренера, это не мое дело, - цитирует Доуса Vesti.kz.

Хенрик Карлссон в матче против армейцев отыграл два периода, за которые пропустил четыре шайбы. Перед третьей 20-минуткой его заменил Сергей Кудрявцев.

Напомним, благодаря победе в Астане СКА продлил свою рекордную беспроигрышную серию на старте сезона до 15 матчей. Две шайбы в ворота «Барыса» забросил Сергей Калинин, еще по голу забили Патрик Херсли и Александр Барабанов. У проигравших автором единственной заброшенной шайбы стал Кирилл Полохов.

Армейцы, набрав 42 очка, остаются лидерами Западной конференции и сводной таблицы КХЛ. «Барыс» идет седьмым в Восточной конференции, имея в активе 22 очка после 13 игр. 27 сентября СКА встретится в Новосибирске с «Сибирью», а «Барыс» сыграет дома против «Локомотива». 

Этот СКА не остановит никто. Илья Ковальчук с партнерами победили «Барыс»

Матч

Барыс - СКА - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы:

Калинин (Ковальчук, Войнов), 0:58 (0:1). Калинин (Широков), 5:12 (0:2). Херсли (Хафизуллин, Широков), 22:32 (0:3). Барабанов (Ковальчук), 37:32 (0:4). Полохов (Сагадеев, A. Likhotnikov), 41:13 (1:4).

Место и дата

25 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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