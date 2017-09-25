Найджел Доус: Смогли вернуться после провального начала, но этого было недостаточно для победы над СКА

Нападающий «Барыса» Найджел Доус поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

- Мы проиграли. Это плохо. Это все.

- В чем СКА был сильнее?

- Во всем. Поэтому эта команда и лидирует в чемпионате. У них четыре отличных звена, они отлично играют в большинстве. Мы старались использовать свои шансы, смогли вернуться в игру после провального начала, но этого было недостаточно для победы.

- Тренер заменил Карлссона. Согласитесь, что в первых двух шайбах его вина?

- Лучше спросить об этом тренера, это не мое дело, - цитирует Доуса Vesti.kz.

Хенрик Карлссон в матче против армейцев отыграл два периода, за которые пропустил четыре шайбы. Перед третьей 20-минуткой его заменил Сергей Кудрявцев.

Напомним, благодаря победе в Астане СКА продлил свою рекордную беспроигрышную серию на старте сезона до 15 матчей. Две шайбы в ворота «Барыса» забросил Сергей Калинин, еще по голу забили Патрик Херсли и Александр Барабанов. У проигравших автором единственной заброшенной шайбы стал Кирилл Полохов.

Армейцы, набрав 42 очка, остаются лидерами Западной конференции и сводной таблицы КХЛ. «Барыс» идет седьмым в Восточной конференции, имея в активе 22 очка после 13 игр. 27 сентября СКА встретится в Новосибирске с «Сибирью», а «Барыс» сыграет дома против «Локомотива».

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