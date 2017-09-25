Белью проведет матч-реванш с Хэем 10 декабря

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью проведет матч-реванш с Дэвидом Хэем. Об этом сообщает The Sun.

По информации британского издания, поединок пройдет 10 декабря на O2 Arena в Лондоне.

Напомним, в марте текущего года Тони Белью одержал досрочную победу на своим соотечественником Дэвидом Хэем - экс-чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весах.