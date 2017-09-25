Бранислав Иванович: Стоит разок оступиться и все преимущество растает

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после победы над «Краснодаром» (2:0) поделился впечатлениями от выступления команды в текущем сезоне РФПЛ и рассказал об адаптации в команде.

- После этого тура у «Зенита» опять сменился преследователь. Следите за этим?

- Конечно. Хотя место в таблице позволяет сосредоточиться только на себе, но чемпионат еще длинный, много серьезных матчей, которые тоже надо выигрывать. Стоит разок оступиться и все преимущество растает.

- Складывается ощущение, что в новом сезоне вы чувствуете себя в «Зените» гораздо лучше, чем в прошлом?

- Так оно и есть. Когда после 9-10 лет в одной команде ты переходишь в другую, тебе нужно время, чтобы привыкнуть, перестроится. И это нормально. К тому же зимой я прошел не все сборы с «Зенитом». Во время самого первого и самого важного меня в команде еще не было. Зато минувшее лето отработал по полной программе. И сейчас чувствую себя очень хорошо. И физически, и морально.

Результаты тоже позволяют это делать. Но вы же знаете, как все быстро меняется в футболе. Чтобы остаться на этой дороге до конца, снижать требования к себе нельзя ни в коем случае, - приводит слова Ивановича «Матч ТВ».

Напомним, Иванович перешел в «Зенит» 1 февраля. До этого 33-летний защитник на протяжении девяти лет играл за «Челси». В сезоне 2017/2018 серб провел в чемпионате России десять матчей и отметился голевой передачей. Также Бранислав забил гол в матче группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (5:0).

В турнирной таблице РФПЛ подопечные Роберто Манчини идут на первом месте, имея в активе 27 очков после 11 туров. Ближайший преследователь «Зенита» - «Локомотив», отстающий на четыре очка. В следующем туре чемпионата России сине-бело-голубые встретятся на выезде с «Анжи», а 28 сентября петербуржцы сыграют против «Реал Сосьедада» в Лиге Европы.

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