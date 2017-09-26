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«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» благодаря дублю Ляказетта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» благодаря дублю Ляказетта
Фото: Gettyimages.ru

В матче шестого тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0.

У победителей встречи дубль оформил Александр Ляказетт, забивший на 20-й и 67-й минутах.

«Канониры» с 10-ю очками поднялись на седьмое место в турнирной таблице, а «Вест Бромвич» расположился на 12-й строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 1 октября примут «Брайтон», а «дрозды» днем ранее сыграют с «Уотфордом».

АПЛ
6-й тур

Матч

Арсенал - Вест Бромвич - 2:0 (1:0)

Голы

Ляказетт 20 (1:0). Ляказетт 67 (2:0 - пен.).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Рэмзи (Мэйтленд-Найлс, 90), Эль-Ненни, Джака, Санчес (Озил, 83), Ляказетт (Жиру, 83)

Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Ньом (Филлипс, 74), Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри, Крыховяк, Ливермор (Моррисон, 63), Робсон-Кану (Рондон, 64), Родригес

Предупреждения:

Санчес, 44 - Эванс, 35; Доусон, 49; Крыховяк, 56; Ньом, 67

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

25 сентября 22:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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