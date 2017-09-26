«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» благодаря дублю Ляказетта

В матче шестого тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0.

У победителей встречи дубль оформил Александр Ляказетт, забивший на 20-й и 67-й минутах.

«Канониры» с 10-ю очками поднялись на седьмое место в турнирной таблице, а «Вест Бромвич» расположился на 12-й строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 1 октября примут «Брайтон», а «дрозды» днем ранее сыграют с «Уотфордом».

АПЛ

6-й тур