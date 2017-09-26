«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» благодаря дублю Ляказетта
В матче шестого тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем
поле обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0.
У победителей встречи дубль оформил Александр Ляказетт,
забивший на 20-й и 67-й минутах.
«Канониры» с 10-ю очками поднялись на седьмое место в
турнирной таблице, а «Вест Бромвич» расположился на 12-й строчке, имея в активе
на два очка меньше.
В следующем туре подопечные Арсена Венгера 1 октября примут «Брайтон»,
а «дрозды» днем ранее сыграют с «Уотфордом».
АПЛ
6-й тур
Матч
Арсенал - Вест Бромвич - 2:0 (1:0)
Голы
Ляказетт 20 (1:0). Ляказетт 67 (2:0 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Рэмзи (Мэйтленд-Найлс, 90), Эль-Ненни, Джака, Санчес (Озил, 83), Ляказетт (Жиру, 83)
Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Ньом (Филлипс, 74), Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри, Крыховяк, Ливермор (Моррисон, 63), Робсон-Кану (Рондон, 64), Родригес
Предупреждения:
Санчес, 44 - Эванс, 35; Доусон, 49; Крыховяк, 56; Ньом, 67
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
25 сентября 22:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция