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«Бетис» разгромил «Леванте», забив четыре безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче шестого тура чемпионата Испании «Бетис» на домашнем стадионе разгромил «Леванте» со счетом 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Антонио Санабрия и по одному мячу забили Фабиан Руис и Серхио Леон.

«Бетис» с 12-ю очками поднялся пятое место в турнирной таблице, а «Леванте» расположился на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре команда из Севильи 1 октября на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом», а подопечные Хуан Муньиса днем ранее примут «Алавес».

Примера
6-й тур

Матч

Бетис - Леванте - 4:0 (0:0)

Голы

Санабрия 47 (1:0). Руис 55 (2:0). Леон 65 (3:0). Санабрия 90 (4:0).

Состав

Бетис: Адан, Дурмиси, Манди, Барраган (Наварро, 60), Хави Гарсия, Руис, Хоакин (Тельо, 69), Гуардадо, Санабрия, Леон (Лейва, 77)

Леванте: Лопес П., Поштиго, Чема, Тоньо, Суарес, Моралес, Барди (Нано, 57), Рохер, Кампанья (Дукур, 67), Алегрия, Иви (Гарсия С., 57)

Предупреждения:

Манди, 51 - нет

Судья:

Пабло Фуэртес (Испания)

Место и дата

25 сентября 22:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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