«Бетис» разгромил «Леванте», забив четыре безответных мяча

В матче шестого тура чемпионата Испании «Бетис» на домашнем стадионе разгромил «Леванте» со счетом 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Антонио Санабрия и по одному мячу забили Фабиан Руис и Серхио Леон.

«Бетис» с 12-ю очками поднялся пятое место в турнирной таблице, а «Леванте» расположился на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре команда из Севильи 1 октября на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом», а подопечные Хуан Муньиса днем ранее примут «Алавес».

Примера

6-й тур