«Бетис» разгромил «Леванте», забив четыре безответных мяча
В матче шестого тура чемпионата Испании «Бетис» на домашнем
стадионе разгромил «Леванте» со счетом 4:0.
У победителей встречи дубль оформил Антонио Санабрия и по
одному мячу забили Фабиан Руис и Серхио Леон.
«Бетис» с 12-ю очками поднялся пятое место в турнирной
таблице, а «Леванте» расположился на девятой строчке, имея в активе на три очка
меньше.
В следующем туре команда из Севильи 1 октября на выезде
сыграет с «Реал Сосьедадом», а подопечные Хуан Муньиса днем ранее примут «Алавес».
Примера
6-й тур
Матч
Голы
Санабрия 47 (1:0). Руис 55 (2:0). Леон 65 (3:0). Санабрия 90 (4:0).
Состав
Бетис: Адан, Дурмиси, Манди, Барраган (Наварро, 60), Хави Гарсия, Руис, Хоакин (Тельо, 69), Гуардадо, Санабрия, Леон (Лейва, 77)
Леванте: Лопес П., Поштиго, Чема, Тоньо, Суарес, Моралес, Барди (Нано, 57), Рохер, Кампанья (Дукур, 67), Алегрия, Иви (Гарсия С., 57)
Предупреждения:
Манди, 51 - нет
Судья:
Пабло Фуэртес (Испания)
Место и дата
25 сентября 22:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция