Шеннон Бриггс предложил Тайсону Фьюри провести поединок
Бывший чемпион WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс
предложил экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри провести поединок, сообщает allboxing.ru.
Бригс распространил письмо, адресованное Фьюри, в котором
написал: «Думаете, вокруг боя Макгрегора с Мейвезером было много шума?
Представьте, что будет, когда мы с моим «Цыганским братом» Тайсоном сойдемся
лицом к лицу.
Лучше этого предматчевого цирка будет только война, которую
устроим в ринге мы – два бывших чемпиона мира, которые по-прежнему вооружены и
опасны. Возможно, я сошел с ума, но я абсолютно серьезен. Бриггс-Фьюри или
Фьюри-Бриггс – в любом случае психиатры здесь будут нужнее, чем судьи».
Стоит отметить, что оба боксера в настоящее время не имеют
возможности выступать из-за дисквалификации за использование допинга.