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Шеннон Бриггс предложил Тайсону Фьюри провести поединок

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Бывший чемпион WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс предложил экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри провести поединок, сообщает allboxing.ru.

Бригс распространил письмо, адресованное Фьюри, в котором написал: «Думаете, вокруг боя Макгрегора с Мейвезером было много шума? Представьте, что будет, когда мы с моим «Цыганским братом» Тайсоном сойдемся лицом к лицу.

Лучше этого предматчевого цирка будет только война, которую устроим в ринге мы – два бывших чемпиона мира, которые по-прежнему вооружены и опасны. Возможно, я сошел с ума, но я абсолютно серьезен. Бриггс-Фьюри или Фьюри-Бриггс – в любом случае психиатры здесь будут нужнее, чем судьи».

Стоит отметить, что оба боксера в настоящее время не имеют возможности выступать из-за дисквалификации за использование допинга.

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