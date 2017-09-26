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Рашид Рахимов: Если Дзюба так и будет продолжать, то будет играть в сборной

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» и «Локомотива» Рашид Рахимов – о футболистах, вызванных в сборную России на товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана.

– В сборную России вызван Антон Заболтный. Как считаете, это аванс, или он готов играть на международном уровне?
– Я думаю, что это аванс, – приводит слова Рахимова «Спорт День за Днем». – Естественно, Антон старается проявить себя в чемпионате, выполняет большой объем работы. Но все-таки уровень сборной – это немножко другой уровень. Ему придется и там доказывать свою состоятельность, поэтому это аванс.

– Почему обошли стороной Артема Дзюбу? Форвард проявил себя в последних матчах.
– Я не думаю, что его обходят стороной. Он в последнее время стал больше играть. Но, наверное, в сборной посчитали, что сейчас надо дать возможность другим. Как мы говорили до этого выдали аванс Заболотному, чтобы посмотреть, как он будет себя проявлять уже в другой обстановке, на другом уровне. Возможности Дзюбы известны. Думаю, если Артем так и будет продолжать, то он будет играть в сборной.

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