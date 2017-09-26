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Адъям Кузяев: Последние матчи Далер провел на хорошем уровне, поэтому надеялись на вызов в сборную

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Главный тренер «Нарвы-транс» Адъям Кузяев поделился впечатлениями от вызова своего сына Далера в состав национальной сборной.

– Мы надеялись на новый вызов. Далер рассказывал, что хорошо поработали на том сборе в августе, был разговор со Станиславом Саламовичем, – приводит слова Кузяева-старшего «Спорт День за Днем». – Последние матчи, считаю, Далер провел на хорошем уровне, поэтому надеялись, что пригласят еще раз.

– Каковы шансы стать уже точно основным полузащитником сборной?
– Посмотрел писок приглашенных, это очень серьезные ребята, все играющие. Поэтому вопрос в том, как Далер будет работать, как будет себя показывать на тренировках и на поле. Только он сам может это сделать, а тренер сделает выбор в пользу того, кто будет сильнейшим. В этом я не сомневаюсь, слежу за работой Станислава Саламовича. Он на самом деле приглашает не тех, у кого биография в порядке, а тех, кто на данный момент сильнее. Это хороший момент, и Далеру нужно будет доказывать. Еще раз повторюсь, подбор игроков в центре поля очень серьезный — ребята из «Зенита», ЦСКА, «Локомотива». Нужно будет работать…

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