Барри обошел Гиггза и стал рекордсменом АПЛ по количеству матчей

Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Барри в матче с «Арсеналом» (0:2) установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству игр.

Для 36-летнего полузащитника это встреча стала 633-й в английской премьер-лиге, по этому показателю он обошел валлийца Райана Гиггза, который всю профессиональную карьеру провел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее англичанин защищал цвета «Астон Виллы» (1998-2009), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Эвертона» (2014-2017). В августе текущего года перебрался в «Вест Бромвич». В 633 играх АПЛ Гарет забил 52 мяча и отдал 50 результативных передач.

Напомним, Гиггз выступал в АПЛ с 1992-го по 2014-й год, а Барри дебютировал в чемпионате Англии в мае 1998 года.