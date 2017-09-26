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Барри обошел Гиггза и стал рекордсменом АПЛ по количеству матчей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Барри в матче с «Арсеналом» (0:2) установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству игр.

Для 36-летнего полузащитника это встреча стала 633-й в английской премьер-лиге, по этому показателю он обошел валлийца Райана Гиггза, который всю профессиональную карьеру провел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее англичанин защищал цвета «Астон Виллы» (1998-2009), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Эвертона» (2014-2017). В августе текущего года перебрался в «Вест Бромвич». В 633 играх АПЛ Гарет забил 52 мяча и отдал 50 результативных передач.

Напомним, Гиггз выступал в АПЛ с 1992-го по 2014-й год, а Барри дебютировал в чемпионате Англии в мае 1998 года.

Матч

Арсенал - Вест Бромвич - 2:0 (1:0)

Голы

Ляказетт 20 (1:0). Ляказетт 67 (2:0 - пен.).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Рэмзи (Мэйтленд-Найлс, 90), Эль-Ненни, Джака, Санчес (Озил, 83), Ляказетт (Жиру, 83)

Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Ньом (Филлипс, 74), Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри, Крыховяк, Ливермор (Моррисон, 63), Робсон-Кану (Рондон, 64), Родригес

Предупреждения:

Санчес, 44 - Эванс, 35; Доусон, 49; Крыховяк, 56; Ньом, 67

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

25 сентября 22:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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