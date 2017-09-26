Барри обошел Гиггза и стал рекордсменом АПЛ по количеству матчей
Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Барри в матче с «Арсеналом»
(0:2) установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству игр.
Для 36-летнего полузащитника это встреча стала 633-й в английской премьер-лиге, по этому показателю он обошел валлийца Райана Гиггза, который всю профессиональную карьеру провел в «Манчестер Юнайтед».
Congratulations, Gareth Barry! A #PL record-breaker… pic.twitter.com/dnXlTDCJOR— Premier League (@premierleague) 25 сентября 2017 г.
Ранее англичанин защищал цвета «Астон Виллы» (1998-2009), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Эвертона» (2014-2017). В августе текущего года перебрался в «Вест Бромвич». В 633 играх АПЛ Гарет забил 52 мяча и отдал 50 результативных передач.
Напомним, Гиггз выступал в АПЛ с 1992-го по 2014-й год, а Барри дебютировал в чемпионате Англии в мае 1998 года.
2 May 1998 - #PL debut— Premier League (@premierleague) 25 сентября 2017 г.
25 Sep 2017 - #PL appearance record (633)
Relive Gareth Barry's journey with @ToppsMatchAttax... pic.twitter.com/46iGXHvvyT
Матч
Арсенал - Вест Бромвич - 2:0 (1:0)
Голы
Ляказетт 20 (1:0). Ляказетт 67 (2:0 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Рэмзи (Мэйтленд-Найлс, 90), Эль-Ненни, Джака, Санчес (Озил, 83), Ляказетт (Жиру, 83)
Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Ньом (Филлипс, 74), Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри, Крыховяк, Ливермор (Моррисон, 63), Робсон-Кану (Рондон, 64), Родригес
Предупреждения:
Санчес, 44 - Эванс, 35; Доусон, 49; Крыховяк, 56; Ньом, 67
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
25 сентября 22:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция