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Гаджи Гаджиев: У нас много проблем, хоть мы и не пропускаем

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев – о победе над командой «СКА-Хабаровск» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

– Хорошо, что забили гол – нам это дается с трудом, – приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара». – А когда Хабаровск стал большими силами атаковать, мы получили пространство, которое могли использовать эффективнее.

Слишком много было ошибок на ровном месте. Футболисты могут не терять мячи в таких ситуациях, их квалификация позволяет это делать. Может быть, эмоции… Но, в конечном счете, хорошо, что хорошо заканчивается. Хорошо, что Комолов забил, у него много ситуаций бывает. Бог даст, теперь будет еще забивать.

– Можно сказать, что команда набрала ход?
– Я бы не стал такие выводы делать. У нас достаточно много проблем. Хоть мы не пропускаем, в обороне тоже есть проблемы. Я не могу сказать, что полностью удовлетворен как сегодня играли в обороне. С ЦСКА и «Зенитом» мы в обороне играли лучше, на мой взгляд. И в атаке есть проблемы. Можно сказать, о том, что теперь несколько посвободнее будут чувствовать себя игроки.

Победы улучшили наши позиции в таблице, а это давило. Второе – у нас есть группа игроков примерно одного уровня, так что за счет замен можно усиливать игру. Рязанцев сидит на скамейке, Эззатоллахи, Гащенков, Шаваев. У нас группа игроков средней линии, которая может усилить игру. А игра в средней линии в значительной степени влияет на эффективность атак. 

Матч

Амкар - СКА-Хабаровск - 3:0 (1:0)

Голы

Гол 38 (1:0). Бодул 84 (2:0). Комолов 90 (3:0).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Белоруков, Занев, Зайцев, Конде, Милькович, Гол (Гащенков, 71), Баланович (Рязанцев, 61), Комолов, Прокофьев (Бодул, 81)

СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Пуцко, Эдиев, Карасёв, Дедечко, Габулов, Димидко, Савичев, Маркович (Казанков, 65), Корян

Предупреждения:

Занев, 90 - Эдиев, 68

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

25 сентября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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