Хаби Алонсо: Я решил стать тренером (видео)

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо заявил, что решил начать тренерскую карьеру.

«Я провел более 17 лет в футболе и не намерен заканчивать. Я определился с будущим – я решил стать тренером, подробности будут позже», – заявил Алонсо в инстаграме.

Напомним, по окончании прошлого сезона Алонсо завершил карьеру. Его последним клубом стала мюнхенская «Бавария», в которую он перешел из мадридского «Реала» в августе 2014 года. Также Хаби выступал за «Ливерпуль», «Реал Сосьедад» и «Эйбар».

В составе своей национальной команды 35-летний полузащитник стал победителем чемпионата мира-2010 в ЮАР, а также два раза становился чемпионом Европы.