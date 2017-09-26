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Хаби Алонсо: Я решил стать тренером (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо заявил, что решил начать тренерскую карьеру.

«Я провел более 17 лет в футболе и не намерен заканчивать. Я определился с будущим – я решил стать тренером, подробности будут позже», – заявил Алонсо в инстаграме.

Напомним, по окончании прошлого сезона Алонсо завершил карьеру. Его последним клубом стала мюнхенская «Бавария», в которую он перешел из мадридского «Реала» в августе 2014 года. Также Хаби выступал за «Ливерпуль», «Реал Сосьедад» и «Эйбар».

В составе своей национальной команды 35-летний полузащитник стал победителем чемпионата мира-2010 в ЮАР, а также два раза становился чемпионом Европы.

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