Хаби Алонсо: Я решил стать тренером (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо заявил, что
решил начать тренерскую карьеру.
«Я провел более 17 лет в футболе и не намерен заканчивать. Я определился с будущим – я решил стать тренером, подробности будут позже», – заявил Алонсо в инстаграме.
Напомним, по окончании прошлого сезона Алонсо завершил карьеру. Его последним клубом стала мюнхенская «Бавария», в которую он перешел из мадридского «Реала» в августе 2014 года. Также Хаби выступал за «Ливерпуль», «Реал Сосьедад» и «Эйбар».
В составе своей национальной команды 35-летний полузащитник стал победителем чемпионата мира-2010 в ЮАР, а также два раза становился чемпионом Европы.
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