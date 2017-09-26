«Нью-Джерси» разгромил «Оттаву», забросив восемь шайб
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча «Нью-Джерси» разгромил «Оттаву»
со счетом 8:1.
У победителей встречи дубль оформили Павел Заха и Джон
Квенневилл и по одной шайбе забросили Марку Йоханссон, Нико Хишир и Дрю
Стаффорд, а у хозяев льда единожды отличился Томас Чабот.
В следующем матче «Сенаторз» 28 сентября на выезде сыграет с
«Виннипегом», а «Девилз» в этот же день встретится с «Вашингтоном».
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