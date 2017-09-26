«Нью-Джерси» разгромил «Оттаву», забросив восемь шайб

В рамках предсезонного матча «Нью-Джерси» разгромил «Оттаву» со счетом 8:1.

У победителей встречи дубль оформили Павел Заха и Джон Квенневилл и по одной шайбе забросили Марку Йоханссон, Нико Хишир и Дрю Стаффорд, а у хозяев льда единожды отличился Томас Чабот.

В следующем матче «Сенаторз» 28 сентября на выезде сыграет с «Виннипегом», а «Девилз» в этот же день встретится с «Вашингтоном».